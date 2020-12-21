بعد تفشي سلالة جديدة للفيروس .. قرار أوروبي عاجل بشأن لقاحات كورونا

أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، الترخيص النهائي لاستخدام لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في أوروبا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن القرار يسمح لدول الاتحاد الأوروبي ببدء تطعيم مواطنيهم باللقاح، فيما أعلن كل من ألمانيا والنمسا وإيطاليا، أنهم يخططون لبدء عملية التطعيم الشامل في 27 ديسمبر الجاري، وذلك تزامنًا مع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا انطلقت من بريطانيا.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من اليوم أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ليست "خارج السيطرة"، مؤكدة عدم وجود أي أدلة على الإطلاق تشير إلى زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة، وفقًا لقناة "سي.بي.إس" الأمريكية.

وعلقت العديد من الدول في أوروبا وخارجها الرحلات الجوية مع بريطانيا، خوفًا من انتقال السلالة الجديدة من الفيروس إليها، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن السلالة الجديدة أسرع انتشارًا من نظيرتها، ما أثار قلق العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، ودفع حكومات أجنبية لإغلاق حدودها، وإعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الخاصة باحتواء الفيروس.