الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة عن سلالة فيروس كورونا المتحور في بريطانيا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة حول سلالة فيروس كورونا المتحور في بريطانيا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي بثته عبر حسابها على موقع "تويتر" إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ليست "خارج السيطرة"، مؤكدة عدم وجود أي أدلة على الإطلاق تشير إلى زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة، وفقًا لقناة "سي.بي.إس" الأمريكية.

وشدد جيبريسوس على ضرورة إحتواء انتقال الفيروس أمر أساسي، لأنه كلما زادت فرصة انتشار الفيروس، زادت فرصة تحوره.

وأضاف: "بريطانيا أكدت لنا عدم تأثر اللقاحات بسلالة كورونا الجديدة ".