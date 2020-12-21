أخبار اليمن : قصف جوي وصاروخي سعودي على مأرب وصعدة

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قصف جوي وصاروخي سعودي على مأرب وصعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة مأرب، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة. قصف جوي وصاروخي سعودي على مأرب وصعدةشن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة مأرب، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ4 غارات مديرية مدغل في مأرب. وذكر المصدر أن منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة بمديرية رازح صعدة، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. واشار المصدر إلى أن استمرار القصف الصاروخي والمدفعي فاقم معاناة أبناء تلك المناطق الحدودية.

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