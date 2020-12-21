المغرب: إغلاق المطاعم والمقاهى والمتاجر وحظر التجول ليلا لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة المغربية إغلاق المطاعم والمقاهى والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، وفرض حظر التجول ليلا بدءا من بعد غد الأربعاء، من الساعة التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا ولمدة 3 أسابيع.





وذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الضرورية للتصدى لفيروس كورونا (كوفيد - 19 ). كما قررت الحكومة منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، فضلا عن الإغلاق الكلى للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.

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