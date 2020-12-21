الاحتلال الاسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى ويعتقل شابين  

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جنود الاحتلال اعتقلوا شابين فى صحن الصخرة المشرفة بعد الاعتداء عليهما، كما اعتدوا على عدد من المواطنين حاولوا الخروج من الأبواب الخاصة بالمسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة العشاء، بحجة منع الحركة فى المنطقة بالمطلق.

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