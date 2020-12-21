كوشنر: ترامب أحدث انفجار سلام في المنطقة.. والقدس هي جوهر الحل

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وصهره: إن قرارات ترامب قادت إلى السلام في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التغيير في المنطقة بدأ رسميا، قائلا: "اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أدى إلى انفجار السلام في المنطقة". بحسب "تايمز أوف إسرائيل.

واعتبر أن القدس ليست سبب المشكلة لكنها "جوهر الحل"، خلال حفل غرس الأشجار في "بستان الأمم".

كان صهر ترامب في إسرائيل مع كبار موظفي البيت الأبيض الآخرين الذين سينضمون إلى نظرائهم الإسرائيليين يوم الثلاثاء في أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، حيث سيسعى الطرفان لدفع التطبيع بين إسرائيل والمغرب أعلن الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر.

وتابع:" "في عام 2017، حذر الرئيس ترامب بشدة من أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيؤدي إلى انفجار في الشرق الأوسط. كما اتضح، كان هناك انفجار، ليس فقط من نوع الانفجار الذي اعتقد الخبراء أنه قد يحدث. أدت قرارات الرئيس ترامب الجريئة إلى انفجار السلام".

وواصل: "البعض استخدم قضية تقسيم القدس". زعم كوشنر أن القدس ستظل مفتوحة بكل فخر، وأن "الناس من جميع الأديان أحرار في ممارسة دياناتهم في المدينة".

وقال كوشنر: "على مدى الأشهر الأربعة الماضية، حققنا الآن أربع اتفاقيات سلام وبفضل أربع سنوات من العمل الشاق، أعتقد أن فوائد ذلك ستظل محسوسة لسنوات قادمة" ، مشيرًا إلى قرارات الإمارات العربية المتحدة. والبحرين والسودان والمغرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.