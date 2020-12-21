البرلمان العربي يستنكر الهجوم الإرهابي على المنطقة الخضراء بالعراق

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف منشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، مُشددًا على رفضه التام لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية والمنشآت الحيوية ومن ضمنها السفارات والبعثات الدبلوماسية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.
وجدد العسومي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مُؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.
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