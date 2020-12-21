الكويت تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية وتغلق جميع المنافذ الحدودية بدايةً من اليوم 11 مساءً

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محمد سياف - ابو ظبي - قررت الكويت اليوم تعليق الرحلات الجوية، وأغلقت كافة المنافذ الحدوية، وذلك بدايةً من اليوم الإثنين في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويستمر العمل بهذا القرار حتى الجمعة 1 يناير 2021، مع استثناء عمليات الشحن.

الكويت تعلن تعليق الرحلات الجوية وتغلق جميع المنافذ الحدودية

وقال متحدث الحكومة الكويتية انه سوف يتم مراجعة العمل بتعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ الحدودية وذلك حسب ما يستجد من أحداث، كما طالبت الكويت جميع مواطنيها والمقيمين الذين جاءوا من دول الإتحاد الأوروبي بدايةً من 11 ديسمبر وحتى اليوم 21 ديسمبر بضرورة عمل بي سي آر في معمل جابر الأحمد.

وجاء قرار الكويت اليوم بـ تعليق الرحلات الجوية بعد ساعات قليلة من قرار سعودي مماثل، بتعليفق كافة الرحلات الجوية لمدة أسبوع قابل للتمديد بدايةً من اليوم الإثنين 21 ديسمبر.

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