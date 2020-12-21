تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري من وزارة التعليم لاستعلام نتائج الطلاب 1442

أكدت وزارة التعليم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية نتائج الطلاب 1442 بعد أن بدأت الاختبارات النهائية، وقد أكد وزير التعليم السعودي أن الخطة المرسومة ضمن رؤية 2030 وخلال تخطي أزمة الوباء العالمي الذي تمر به البلاد، نجحت الوزارة في تقديم خدمة التعليم عن بُعد بجدارة، وأدي ملايين الطلاب الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي التعليمية في الأيام الأولي بنجاح عبر سيرفرات متخصصة وتحتمل كافة الضغط، ومع نهاية فترة الاختبارات سيتم العمل سريعاً علي تصحيح أوراق الطلبة والطالبة من أجل تجهيز إشعار الدرجات وإرفاقه عبر نتائج نور بالهوية الوطنية للنتائج الفصل الدراسي الأول، وسيمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهويه ورمز التحقق عبر نظام نور بدون رقم سري الذي توفره الوزارة وهو ما نقدمه لكم الآن بشرح مبسط.

نتائج الطلاب 1442

أعلن التعليم السعودي، أن نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني فقط تم العمل علي تفعيلة منذ الوهلة الأولي لبدء الاختبارات، ونذكركم أن الوزارة دوماً قد عملت بكل جهدها لتوفير درجات الطلاب في الاختبار النهائي بعد النهاية علي الفور، ومع الظروف الحالية التي تم بها البلاد فتعمل الوزارة جاهدة لتوفير النتائج عبر رابط نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية فقط خلال الأيام الجارية وللاستعلام عليكم تطبيق الخطوات المرفقة إليكم.

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

استطاعت الوزارة توفير رابط نتائج نور بالهوية ورمز التحقق، ونرفق إليكم الآن خطوات مبسطة مع الرابط للدخول والاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 2021 بكل سهولة.

يجب الدخول إلي رابط النظام الإلكتروني، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يقوم الطالب، أو المستخدم بإجراء تسجيل الدخول لو لم يتم التفعيل بعد.

يجب أن يقوم الطالب بإدخال رقم سجله المدني ’’الهوية الوطنية’’ الخاص به.

يجب الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة حتي يتم تفعيل الرابط.

تمكنا من التعرف علي كيفية استخدام الموقع لاستعلام النتائج بكل سهولة، وسنرفق لكم كيفية طباعة إشعار الدرجات للفصل الدراسي الأول وفق الخطوات الموضحة الآن.

شرح استعلام نظام نور للنتائج 1442

اتضح لنا دوماً أن وزارة التعليم تقوم بتوفير خدمة الاستعلام بدون رقم سري، ولهذا نوفر لكم الفيديو التوضيحي التالي للتمكن من الاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

أكد كثيراً من الطلاب، أن موقع نور نتائج الطلاب 1442 يعمل بصورة جيدة خلال الأعوام الماضية، ويمكنكم تطبيق الخطوات السابقة للحصول علي درجاتكم أنتم أيضاً.