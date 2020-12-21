رابط منصة احكام الهيئة العامة لعقارات الدولة للاستقبال طلبات تملك العقار وتعديل العقارات بدون صكوك

منذ قليل تم تنشيط رابط منصة احكام للاستقبال طلبات تملك وتعديلات العقارات اون لاين، وذلك عقب تدشينها من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة داخل المملكة العربية السعودية، والبحث بدات يتزايد بشكل كبير وملحوظ للحصول على فرص التمليك داخل تلك العقارات التي جاء الهدف وراء تداولها هو تعزيز الاستثمار والنهوض بالمملكة العربية السعودية، على ان نتابع ونستعرض سوياً من خلال الفقرة التالية طرق التسجيل عليها وانشاء حساب شخصي باستخدام بيانات المواطن السعودي.

منصة احكام

في صباح هذا اليوم اشارت الحكومة السعودية على تنشيط منصة احكام وفق لشروط وتعليمات هيئة عقارات الدولة السعودية حتي تبدأ على استقبال رغبات المواطنين التي جاءت على غرار حصول على سند تمليك عقار شخصي او الحصول على سند تعديل العقار، حيث اشار الضوابط المتعلقة بالحصول على هذا الحق وفقاً لمادة رقم 2 من قواعد الهيئة على ضرورة على ان يكون طلب المتقدم جاء على غرار السنة التي من تاريخ 5-5-1442 هجريااً، وان لايسبق للمتقد الحصول على جواب حكم متعلق بأي عقوبة قد تستوجب حبسة، وان لايجوز ان يكون طلب المتقدم على التمليك على الاراضي التي تدخل فى حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، على ان يبدأ التسجيل الرقمي اعتباراً من تاريخ هذا المساء الموافق ميلادياً 20-12-2020، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات التسجيل علي منصة احكام من خلال الفقرة التالية.

خطوات التسجيل فى منصة احكام

يكون التسجيل على منصة احكام الكترونياً بالكامل على ن يبدأ المواطن باختيار ايقونة تقديم طلب تمليك عقار، اوتعديل عقار، ليبدأ على الفور بادخال كافة المستندات المطلوبة بشكل كامل، علماً على ضرورة مراجعة الضوابط والشروط السابق ذكرها والموجودة كذلك على الموقع قبل البدء فى تسجيل طلب الحصول على عقار.