“بيج رامي” بطل مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية

توج بيج رامي بطل مستر أولمبيا المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخه بل وتاريخ مصر والثاني على مستوى الوطن العربي بعد “اللبناني سمير بنوت”، فهو أول مصري عربي يحصل على لقب مستر أولمبيا بعد انتزاع اللقب والتغلب على بطل الولايات المتحدة الحاصل على اللقب 7 مرات “فيل هيث”، وهنا يجدر بنا معرفة من هو هذا البطل المصري بيج رامي وسوف نتناول ذلك خلال نبذه مختصره عن البطل رامي السبيعي وعن حياته وأيضاً سوف نتطرق إلى رده على جمهوره ومشجعيه بعد حصوله على اللقب خلال السطور القليلة التالية:

من هو بيج رامي:

هو ممدوح محمد حسن السبيعي أو رامي السبيعي، ويُعرف بلقب بيج رامي، مصري مقيم بالكويت من مواليد 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ مصر،وهو لاعب كمال أحسام محترف حاز على العديد من الجوائز والميداليات في هذا المجال، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية”IFBB” وهو بطل العالم في كمال الأجسام، بطل مستر أولمبيا 2020.

تعليقه على ردود أفعال محبيه ومشجعيه:

فقد علق رامي السبيعي على حسابه الرسمي في إنستغرام قائلاً “إن أولمبيا مصرية”، كما قال عبر مشاركه أخرى: “هذا اللقب ليس لي، إنه لكم يا أحبابي وشكراً لكم على الدعم والحمد لله دائماً وأبداً”.

وبذلك الفوز يكون رامي السبيعي هو المصري الوحيد وثاني عربي يستطيع أن يسجل أسمه بحروف من ذهب بين الأساطير اللذين حصلوا على لقب مستر أولمبيا.