أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص مسلحا فتح النار على عناصرها في البلدة القديمة بالقدس، دون أن تكشف عن هويته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "وصل المشتبه به إلى باب حطة (قرب المسجد الأقصى) وأطلق النار على موقع للشرطة ببندقية" هجومية، مضيفة أن شرطيين طاردوه وأطلقوا النار عليه، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن شرطيا أصيب بجروح طفيفة جراء سقوطه خلال المطاردة. ووقع الهجوم في البلدة القديمة بـالقدس، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الإسرائيلية تعلن قتل "مسلح" في القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.