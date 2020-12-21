جونسون : أكثر من نصف مليون بريطانى حصلوا على لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة العربية، أضاف جونسون "كنا على استعداد لسيناريو إغلاق حدود بريطانيا.. وتحدثت مع الرئيس الفرنسى للسماح باستمرار حركة التجارة". وفيما يخص اتفاق بريكست، قال رئيس الوزراء البريطانى، إنه ما زالت هناك خلافات بشأن التوصل لاتفاق حول بريكست.

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