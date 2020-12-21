أعدم قبطان سفينة صيد كوري شمالي علنا في كوريا الشمالية في منتصف أكتوبر بعد أن اعترف بالاستماع لراديو آسيا الحرة (RFA).
وكشف مصدر للإذاعة الممولة من الولايات المتحدة أن الرجل أعدم رميا بالرصاص أمام العشرات من قباطنة السفن الآخرين بعد أن اعترف بالاستماع لإذاعة آسيا الحرة لأكثر من عقد.
وقال المصدر: "نعرف أن الرجل يدعي توشي وهو في الأربعينات من عمره وكان يعمل في قاعدة صيد الأسماك التابعة لمكتب الحزب المركزي 39".
وأضاف: "أطلقوا عليه النار علانية في القاعدة أمام 100 قبطان ومديري مصانع معالجة الأسماك بالمنشأة. كما قاموا بطرد مسؤولي الحزب وإدارة القاعدة وضباط الأمن الذين سمحوا لتشوي بالعمل في البحر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية.. إعدام قبطان سفينة صيد بسبب استماعه لراديو آسيا الحرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.