تردد قناة الرياضية السعودية الجديد KSA SPORTS على نايل سات و عرب سات

تردد قناة الرياضية السعودية الجديد KSA SPORTS على نايل سات وعرب سات، تهتم قناة الرياضية السعودية بالشأن الرياضي السعودي وتقدم الأحداث الرياضية فى المملكة العربية السعودية، ولديها حقوق ملكية للدوري السعودي الممتاز تحت رعاية تركي آل شيخ رئيس الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وقد أعلن عن تردد قناة السعودية الرياضية الجديد للتمكن من مشاهدة الدوري السعودي لكرة القدم ومتابعة التحليل الفني عقب المباريات والأخبار المتعلقة بالشأن الرياضي السعودي.

تردد قناة الرياضية السعودية الجديد KSA SPORTS

للتمكن من مشاهدة الدوري السعودي وكل الأحداث الرياضية داخل المملكة العربية السعودية عليك بضبط جهاز الاستقبال لديك على الترددات التالية لضمان المشاهدة بأحسن صورة وعدم انقطاع البث أثناء مشاهدة المباريات والتحليل الفني بعد كل مباراة، كما يمكنك متابعة الأخبار الرياضية المتعلقة بالشأن السعودي على تلك القنوات.

لمشاهدة قنوات الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات بجودة HD يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الأتي

التردد: 12149

الاستقطاب:أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 5/6

لمشاهدة قنوات الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات بجودة SD يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الأتي

التردد: 12015

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 5/6

لمشاهدة قنوات الرياضية السعودية على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الأتي

التردد: 12284

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 5/6

لمشاهدة قنوات الرياضية السعودية على القمر الصناعي نايل سات بجودة SD يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الأتي