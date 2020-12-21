المدعى العام الأمريكى يتهم روسيا بالوقوف وراء الهجوم السيبرانى 

جدة - نرمين السيد - وقال بار للصحفيين يوم الاثنين بحسب "روسيا اليوم" : "بناء على المعلومات الموجودة لدى، فإننى متفق مع تقييمات وزير الخارجية بومبيو أن الروس هم من قاموا بذلك، ولكننى لن أقول أكثر من ذلك".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو صرح فى وقت سابق بأنه "من الواضح" أن روسيا شاركت فى الهجمات السيبرانية التى طالت أجهزة الدولة الأمريكية، بما فيها البنتاجون ووزارات الخزانة والأمن الداخلى والتجارة وغيرها.

وفى وقت لاحق قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه من غير المعروف من يقف وراء الهجمات، وأنه قد تكون الصين مسؤولة عنها.

من جهتها، نفت موسكو أى صلة لها من قريب أو بعيد بالجهمات السيبرانية على الوزارات الأمريكية.