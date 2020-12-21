جدة - نرمين السيد - وقال بار للصحفيين يوم الاثنين بحسب "روسيا اليوم" : "بناء على المعلومات الموجودة لدى، فإننى متفق مع تقييمات وزير الخارجية بومبيو أن الروس هم من قاموا بذلك، ولكننى لن أقول أكثر من ذلك".
وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو صرح فى وقت سابق بأنه "من الواضح" أن روسيا شاركت فى الهجمات السيبرانية التى طالت أجهزة الدولة الأمريكية، بما فيها البنتاجون ووزارات الخزانة والأمن الداخلى والتجارة وغيرها.
وفى وقت لاحق قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه من غير المعروف من يقف وراء الهجمات، وأنه قد تكون الصين مسؤولة عنها.
من جهتها، نفت موسكو أى صلة لها من قريب أو بعيد بالجهمات السيبرانية على الوزارات الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدعى العام الأمريكى يتهم روسيا بالوقوف وراء الهجوم السيبرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.