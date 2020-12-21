فرنسا تسجل 354 حالة وفاة و5797 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات الهيئة، أن إجمالى عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى فرنسا منذ بداية تفشى الوباء، ارتفع إلى 60 ألفا و900 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمى للإصابات إلى مليونين و479 ألفا و151 إصابة.
وأشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة، خلال يوم الاثنين من كل أسبوع يختلف عن العدد الحقيقى، بسبب غلق العديد من المعامل فى يوم الأحد أسبوعيا، وبالتالى تُسجل فى أيام الاثنين حالات إصابة أقل بشكل ملحوظ من الحالات المسجلة فى بقية أيام الأسبوع.
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