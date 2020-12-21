وزير الصحة السعودى : فيروس كورونا المتحور ليس أشد ضراوة واللقاحات فعالة معه

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت المملكة السعودية على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور فى الفيروس.





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