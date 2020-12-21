فيديو.. بايدن يتلقى لقاح كورونا على الهواء

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب "روسيا اليوم".



جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب "روسيا اليوم". وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 197.616 إصابة و 1.584 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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