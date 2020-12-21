لأول مرة.. بايدن يغازل ترامب أثناء تلقيه لقاح كورونا

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا أمام الكاميرات لتشجيع المواطنين على تناول اللقاح.

وفي تصريح هو الأول من نوعه، أثنى بايدن على عمل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للوصول إلى هذا اللقاح، مشيدًا في الوقت ذاته بعمال الرعاية الصحية في البلاد، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وقال بايدن للصحفيين: "إدارة الرئيس دونالد ترامب تستحق بعض الثناء لتحقيق هذا الأمر (اللقاح) على أرض الواقع".

وتلقى بايدن جرعته الأولى من اللقاح بعد ساعات من تلقي زوجته جيل بايدن اللقاح أيضًا.

وعادة ما اتسمت تصريحات ترامب وبايدن عن بعضهما البعض بالشدة نظرًا للتنافس المحتدم بينهما خلال الانتخابات، إلى الحد الذي اضطر فيه بايدن خلال المناظرات الرئاسية قبيل الانتخابات إلى وصف ترامب بـ "كلب بوتين"، فيما لقب ترامب بايدن دائمًا بـ "جو النائم" واتهمه بأنه يتناول المخدرات.