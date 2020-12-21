بريطانيا وفرنسا تصلان إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على إعادة فتح الحدود

واصلت الدول في جميع أنحاء العالم إغلاق حدودها أمام بريطانيا بعد أن كشف خبراء الصحة الأسبوع الماضي عن ظهور نوع مختلف من فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـ كورونا في بريطانيا.

وأفادت رويترز أن فرنسا أغلقت حدودها أمام وصول الأشخاص والشاحنات من بريطانيا سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية ، ما أدى إلى إغلاق أحد أهم الشرايين التجارية مع البر الرئيسي لأوروبا.

وكان من المقرر أن يتم الحظر لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الأحد. كما تم إغلاق ميناء دوفر ، وهو أقرب ميناء إنجليزي إلى فرنسا ، مما تسبب في أميال من النسخ الاحتياطية للشاحنات.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس يوم الاثنين إنه من "المفاجئ بعض الشيء" أن تغلق فرنسا حدودها أمام الشحن ، وفقًا لصحيفة ذا جارديان.

وذكر تقرير الإثنين الصادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بريطانيا وفرنسا قد لا تتوصلان إلى اتفاق بشأن إعادة فتح حدودهما بحلول ليلة الاثنين، ما قد يؤدي إلى استمرار الفوضى في السفر وحتى نقص الغذاء قبل أيام فقط من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

كما أوقفت كل من الهند وباكستان وبولندا وإسبانيا وسويسرا والسويد وروسيا والأردن وهونج كونج سفر البريطانيين بعد أن كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تمييز متغير شديد العدوى ومتحور من الفيروس في البلاد.

دول أخرى ، وهي السعودية والكويت وعمان ، أغلقت حدودها بالكامل.

ويوم الاثنين، حث حاكم نيويورك أندرو كومو الحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات استباقية لمنع سلالة كوفيد 19 الجديدة من دخول الولايات المتحدة. تعد نيويورك واحدة من أكثر الولايات تضررًا، حيث سجلت أكثر من 36000 حالة وفاة مرتبطة بـ كورونا المستجد.

وقال كومو لرويترز "حان الوقت لاتخاذ الحكومة الفيدرالية إجراءات سريعة، لأن هذا البديل اليوم هو ركوب طائرة والهبوط في مطار جون كينيدي، وكل ما يتطلبه الأمر هو شخص واحد".

وأغلقت العديد من الدول حدودها أمام بريطانيا بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وأيرلندا وبلجيكا وكندا بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى والتي ارتبطت بانتشار أسرع.