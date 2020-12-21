شاهد.. أسراب الجراد تغزو محافظة سعودية.. والكويت تتأهب

أفادت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الاثنين، بأن أسرابا من الجراد دخلت أجواء محافظة الزلفي السعودية قبل يومين، فيما نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غزو أسراب الجراد للمحافظة.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إنها ا لهيئة تتابع أسراب الجراد، التي دخلت أجواء محافظة الزلفي السعودية قبل يومين، مشيرة إلى احتمالية دخولها البلاد بعد 3 أيام، وذلك في حال سير اتجاه الرياح نحو الحدود الكويتية ــــ السعودية.

وأضافت المصادر أن "الجراد يتنقل وسط درجات حرارة تتفاوت بين 17 و35 في أغلب الأحيان"، مشيرة إلى أن محافظة الزلفي تبعد عن الكويت حوالي 500 كم، ما يسهل دخول أسراب الجراد إلى الكويت في حال استمر اتجاه الرياح نحو الكويت.

وأكدت المصادر استمرار عمليات المسح اليومية من قبل فرق الهيئة المشكلة خصيصًا لمكافحة الجراد، وعلى امتداد الحدود باتجاه السعودية والعراق.

وشددت المصادر على أنه في حال بقاء الأجواء على وضعها الحالي، فإن من الصعب دخولها أجواء الكويت، حيث لا رياح عالية تساهم في نقله سريعًا إلى البلاد، مشيرة إلى تنسيق مسبق مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في القاهرة، وعن طريق ضابط اتصال، لرصد تحرّكات الجراد، ووضع سبل الوقاية والإجراءات اللازمة لمكافحته قبل تسبّبه في أي أضرار للمحاصيل النباتية شمال البلاد أو جنوبها.

وأشارت المصادر إلى أن التعاون مع هيئة مكافحة الجراد يتضمن إرسال تقارير عن أسراب الجراد المتوقع دخولها الأجواء المحلية، فضلًا عن إرسال تقارير عن الآليات المتبعة وطرق المكافحة من قبل فرق الهيئة، بهدف وضع الحلول المناسبة لأي أسراب جديدة قد تتجه نحو الكويت، ولتفادي أي خسائر مادية قد تصيب أصحاب المزارع.