أنتم شركاء أمريكا.. ظريف: هذه آخر فرصة تمنحها إيران لـ أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين، عن تفاصيل اجتماعه مع وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.

وبحسب ما أورده موقع الحكومة الإيرانية، قال ظريف إنه أكد خلال الاجتماع مع وزراء خارجية الدول المتبقية في الاتفاق النووي، بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين "أنها الفرصة الأخيرة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث لإنقاذ الاتفاق النووي".

وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث شركاء للولايات المتحدة في الضرر الجسيم الذي لحق بالإيرانيين.

وتابع:" تم التوافق مع دول 4+1 على إبعاد شؤون المنطقة وأزماتها عن النقاش الدائر بشأن الاتفاق النووي".

وواصل:" لا وجاهة للحديث عن اتفاق نووي جديد وهذا الموضوع بات خارج البحث".

وشدد على أنه يجب على الجميع تنفيذ التزاماتهم في الاتفاق النووي ولا بد من أن يشعر الإيرانيون بنتائج رفع العقوبات.