تجديد بطاقة الهوية السعودية من خلال أبشر وبدونها

تجديد بطاقة الهوية السعودية ، قامت السلطات في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، بتوفير إمكانية تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، وذلك عن طريق الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، كما وفرت المملكة أيضًا إمكانية تجديد البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.

في السطور التالية، سنشرح بشكل مستفيض، وبخطوات سهلة وسريعة، لكيفية تجديد الهوية السعودية ، عبر الوسائل الإلكترونية والمباشرة المتاحة، وأهم المستندات المطلوبة من أجل استخراج الهوية مجددة وسليمة وبشكل قانوني.

كيفية تجديد بطاقة الهوية السعودية

أتاحت بلاد الحرمين في الفترة الأخيرة خدمة تجديد بطاقة الهوية السعودية إلكترونيًا حتى توفر على المواطنين الوقت والجهد، لذلك يمكن أن يقوم المواطن بتقديم الطلب الخاص بتجديد البطاقة ، وتعبئة نموذج تجديد بطاقة الاحوال ، أو نموذج تجديد الهوية الوطنية ، ثم بعد ذلك يقوم بحجز موعد في مكتب الأحوال المدنية حتى يستلم البطاقة، وهناك طريقتان لتجديد بطاقة الهوية السعودية سواء عن طريق موقع أبشر الإلكتروني، أو عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.

كما وفرت السلطات أيضًا، إمكانية استصدار بطاقة الهوية الوطنية السعودية الجديدة إلكترونيًا، ودون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الحكومية المختصة، وتعطيل الكثير من الأوقات، فضلًا عن التعرض لازدحامات وتكدس من قبل المواطنين.

أولًا: تجديد بطاقة الهوية من خلال موقع أبشر

نقوم بالدخول على موقع أبشر الإلكتروني. نقوم باختيار عبارة أبشر أفراد. يتم بعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. من الجانب الأيمن للشاشة نقوم بعمل تسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد واتباع التعليمات. بعدها نختار أيقونة الخدمات. ومنها نقوم باختيار خدمة تجديد بطاقة الأحوال. ثم نقوم بملء البيانات التي يحتاجها الموقع لإتمام عملية التجديد. وأخيرًا نضغط على أيقونة تقديم الطلب.

وتعتبر الطريقة السابقة، هي أيسر طرق تجديد بطاقة الأحوال المدنية عن طريق النت ، بأسرع الطرق وأكثرها أمانًا.

ثانيًا: تجديد بطاقة الهوية من خلال جهاز الخدمة الذاتية

يقوم المواطن السعودي بالذهاب إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية (وهم منتشرين بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية)، ويقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

يتم إدخال البطاقة القديمة في جهاز الخدمة. ثم نقوم بالضغط على أيقونة تجديد بطاقة الهوية. يقوم المواطن بعد ذلك بالوقوف أمام الكاميرا حتى يتم التقاط صورة له جديدة. يتم وضع الإصبع الخاص بالمواطن في المكان المخصص له حتى يتم التحقق من البصمة. يتعين على المواطن الانتظار بضع دقائق حتى تتم طباعة البطاقة.

وبهذه الطريقة يستطيع المواطن السعودي، تجديد الهوية الوطنية ذاتيًا ، واختصار الكثير من الإجراءات بغرض التعجيل للحصول على بطاقته مجددة.

كيفية حجز موعد في الأحوال

بعد أن يقوم المواطن بتقديم الطلب الخاص بتجديد بطاقة الهوية السعودية ، يمكن أن يقوم بحجز موعد في الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية حتى يستطيع استلام البطاقة الجديدة.

ويتم هذا الأمر عبر نافذة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية السعودية، كما يمكن أيضًا عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قسم الأحوال المدنية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية. يتم الضغط على أيقونة حجز المواعيد. بعدها نضغط على كلمة حجز موعد جديد. سيقوم الموقع بعرض مجموعة من الأهداف الخاصة بسبب الذهاب إلى الأحوال حينها ستقوم باختيار (تجديد بطاقة الأحوال). ثم ستقوم بتحديد المكتب القريب منك والذي ستذهب إليه (ولكن يجب أن يكون نفس المكتب الذي تم تحديده في طلب التقديم). تقوم بعد ذلك باختيار الوقت المناسب الذي ستذهب فيه. وأخيرًا ستضغط على أيقونة حجز الموعد.

بعد إتمام عملية الحجز يجب على المواطن الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية حتى يقوم باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بتجديد بطاقة الهوية.

الوثائق المطلوبة لتجديد بطاقة الهوية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضرورة توافر مجموعة من الأوراق الرسمية حتى يستطيع المواطن تجديد بطاقة الهوية الخاصة به، وتتلخص هذه الأوراق في الاتي:

يجب توافر الأصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية الحالية.

يتم احضار السجل الرسمي للعائلة في حالة الزواج.

يتم احضار صورة شخصية مع ضرورة أن يرتدي المواطن الزي السعودي الرسمي.

ضرورة توفير النموذج الخاص بتحديث بطاقة الهوية أو ما يُعرف أيضًا بـ نموذج تجديد بطاقة الهوية الوطنية .

بعد توافر جميع الأوراق يتم حجز الموعد المناسب إلكترونيًا، ثم بعد ذلك يتم تقديم جميع الأوراق في الموعد الذي تم تحديده.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الهوية

يوفر موقع أبشر الإلكتروني خدمة الاستعلام عن صلاحية الهوية، حتى يستطيع المواطن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها وبالتالي تفادي إصدار عقوبة التأخير عليه، وتتلخص طريقة الاستعلام في الاتي:

ندخل على موقع أبشر الإلكتروني. بعدها نضغط على أبشر أفراد. في الخطوة التالية يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم يقوم باختيار أيقونة الاستعلامات الإلكترونية. ومنها يتم اختيار الأحوال المدنية. يقوم المواطن بعد ذلك بالتحقق من صلاحية الهوية عن طريق كتابة رقم الهوية ورقم النسخة. ثم يتم إدخال الرمز المرئي. وأخيرًا الضغط على عرض.

الخاتمة

تعرفنا من خلال المقال، على طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية ، من خلال منصة أبشر وبدونها، عبر أجهزة الخدمة الذاتية، كما استعرضنا إمكانية حجز موعد لدى الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية واستلامها، كما عرضنا لكيفية الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية لتجديدها قبل انتهائها وتفادي غرامات التأخير.