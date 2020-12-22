قروض بنك سامبا للمواطن السعودي والوافد بدون ضمانات وبأقل راتب وتصل إلى 1.500.000 ريال

قروض بدون كفيل من بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية يمثل أهتمام قطاع كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بسبب ما يقدمه بنك سامبا من عروض خاصة للتمويلات الشخصية التي تمثل فرصة كبيرة للمواطنين والمقيمين في تحقيق أشياء ضرورية واحتياجات ضرورية، ويوفر بنك سامبا برامج تمويلية خاصة لتمويل المواطنين السعوديين، مع توفير برنامج تمويل أخر لتمويلات للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث لكل تمويل علي حده شروط خاصة ومميزات صرف ميسرة للجميع، حيث يصرف بنك سامبا التمويلات بأقل راتب لكل عميل ووفق ما يتحصل عليه شهرياً، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي تمويل شخصي بدون ضمانات يصل إلى مليون ونصف ريال للأفراد للسعوديين وكذلك للوافدين من أجل امتلاك قروض بدون كفيل بسهولة من خلال سيولة مالية تناسب جميع الفئات العمرية.

مميزات وشروط تمويل المواطنين السعوديين من بنك سامبا

تصل مبالغ تمويل السعوديين إلى مبالغ مختلفة وفقاً لحاجة كل شخص ولكن تصرف المبالغ بحد أقصي 1.500.000 ريال سعودي ويتم سداد مبالغ التمويل الذي يحصل عليه العميل لفترة تصل إلى 5 سنوات ووفق الاتفاق مع بنك سامبا.

كما يمكن للأفراد الذين يصلوا إلى سن 18 عام أن يقوموا بصرف أي مبلغ تمويل، مع منح التمويل الشخصي براتب ودخل شخصي يصل إلى 2500 ريال فقط، وأن يكون العميل السعودي علي قوة عمل داخل المملكة العربية السعودية لا تقل عن شهر واحد داخل جهة العمل.

يتميز بنك سامبا بتوافر ميزة سرعة تحويل مبالغ قروض بدون كفيل الي الحساب البنكي لأي عميل خلال وقت قصير من تسجيل طلب التمويل عبر موقع بنك سامبا.

مميزات وشروط تمويل المقيمين من جنسيات أخري من بنك سامبا

يمكن بنك سامبا الوافدين الحصول علي مبالغ تمويل تصل إلى 750 ألف ريال، ويتم الحصول علي أي مبلغ تمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل، مع تمكين سداد أي مبلغ تمويل علي فترة 5 سنوات.

كما يمكن لجميع الوافدين الحصول علي التمويل بسن 21 عام، مع منح التمويل الشخصي براتب ودخل شخصي يصل إلى 2500 ريال فقط، وأن يكون الوافد علي قوة عمل لا تقل عن سنة بأي عمل سواء قطاع حكومي أو خاص.

موقع التقديم علي مبالغ تمويل من بنك سامبا

التقديم علي تمويل شخصي للمواطن السعودي، وكذلك للمقيم داخل المملكة يتم من خلال الدخول علي موقع طلب قروض بدون كفيل من خلال رابط التسجيل التالي قروض سامبا، مع تسجيل جميع البيانات.