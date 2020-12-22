مواصفات هاتف Asus Zenfone 7 Pro وسعره في السعودية

Asus Zenfone 7 Pro، قامت شركة أسوس بالإعلان عن هاتفها الجديد عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وتختلف نسخة برو عن النسخة العادية ولكن انهم نفس التصميم والمواصفات ولكن الاختلاف في المعالج، ومن أهم مواصفات هاتف Zenfone 7 Pro أنه من الكاميرا المتحركة في الهاتف الجديد، سوف نتعرف على مواصفات وسعر هاتف Asus Zenfone 7 Pro بالتفصيل. مواصفات هاتف Asus Zenfone 7 Pro مواصفات هاتف Asus Zenfone 7 Pro سوف نتعرف على مواصفات هاتف Asus Zenfone 7 Pro وهي كالتالي:- يدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 10. يدعم الهاتف تركيب شرحتي اتصال Nano-SIM. تأتي أبعاد الهاتف 165.1 × 77.3 × 9.6 ملم (6.5 × 3.04 × 0.38 بوصة). تصنيع خامات الهاتف من واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6) ، زجاج خلفي (زجاج غوريلا 3)، إطار ألومنيوم. يدعم الهاتف البلوتوث والواي فاي ويوفر الاتصال بشبكات الجيل الخامس. يأتي الهاتف بوزن 230 جرام. يتوفر من الهاتف اللون الاسود واللون الابيض. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري. يدعم الهاتف الشاشة من نوع Super AMOLED تعمل باللمس، 16 مليون لون، ويأتي بحجم 6.7 بوصة، ودقتها 1080 × 2400 بكسل ، بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، يأتي الهاتف. يدعم الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 865 Plus – سبعة نانومتر، ثماني النواة (1×2.84 جيجا هرتز Kryo 485 و 3×2.42 جيجا هرتز Kryo 485 و 4×1.78 جيجا هرتز Kryo 485)، ومعالج رسومي Adreno 650. يأتي الهاتف بذاكرتين للتخزين حيث تأتي الذاكرة الصلبة تأتي بدقة 256 جيجابايت، وتأتي الذاكرة العشوائية بدقة 8 جيجابايت. تأتي كاميرا الهاتف متحركة الخلفية بارزة ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الاولي للهاتف بدقة 64 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.8، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل (تلي فوتو)، فتحة f/2.4، تكبير بصري x3، وتأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 12 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/2.2، بالإضافة الي فلاش ليد مزدوج اللون. تأتي الكاميرا الامامية منبثقة وتستخدم عدسات الكاميرا الخلفية بالإضافة على فلاش ليد مزدوج اللون. تأتي سعة بطارية الهاتف 5000 مللي امبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 30 واط، يصل إلى 60% في 30 دقيقة. لا يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم. لا يدعم الهاتف راديو FM. يدعم الهاتف مكبرات صوت ستيريو. يدعم الهاتف مستشعرات بصمة الأصابع على جانب الهاتف، ويدعم مستشعرات أخري مثل التسارع والدوران والقرب والبوصلة والجيرسكوب وتقارب الضوء. أسعار الهاتف أسعار الهاتف سوف نتعرف على سعر Asus Zenfone 7 Pro وهي كالتالي:- سعر الهاتف في مصر 14925 جنيه.

سعر الهاتف في السعودية 3525 ريال.

سعر الهاتف في العراق 1121810 دينار.

سعر الهاتف في الهند 69880 روبية.

سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 940 دولار.

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