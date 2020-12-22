السودان يمنع دخول القادمين من 3 دول بعد "كورونا المتحورة"

قال رئيس سلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان، لرويترز الاثنين، إن بلاده ستمنع دخول القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، بسبب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا.

وأضاف أن هذا المنع يسري لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وأن مزيدا من الدول يمكن أن تضاف إلى القائمة حسب تطور الوضع.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إنه لا داعي للذعر بسبب سلالة متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا، وأضافت أن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الجائحة.

وسلط مسؤولو منظمة الصحة العالمية ضوءا إيجابيا على اكتشاف السلالات الجديدة التي دفعت عددا كبيرا من الدول إلى فرض قيود على دخول القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، وقالوا إن أدوات جديدة لتعقب الفيروس تحقق النتائج المرجوة.