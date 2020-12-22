جدة - نرمين السيد - وأوضحت سلطات جامايكا، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، أنها سوف تسمح للرحلات القادمة إلى البلاد خلال الـ 24 ساعة القادمة والرحلات المغادرة إلى المملكة المتحدة حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 ديسمبر.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت، على لسان المتحدث باسمها طارق جاساريفيتش، فى وقت سابق اليوم، جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإبطاء ثم وقف انتشار أنواع جديدة ومتحورة من فيروس "كورونا" المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامايكا تحظر جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا حتى 4 يناير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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