الاتحاد للطيران الإماراتية تعلق رحلاتها بين 4 دول

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية عن تعليق رحلات الركاب بشكل فورى بين أبوظبى والمملكة العربية السعودية ومسقط فى سلطنة عمان، ومملكة الكويت، بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.





وقال المتحدث باسم شركة الاتحاد للطيران، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء أمس الإثنين، إنه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد أن سلامة المسافرين والطاقم الجوى من أهم أولويات "الاتحاد للطيران"، فيما تتواصل طواقم العمل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم فى تعديل خطط سفرهم.

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