جدة - نرمين السيد - وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس فى البلاد اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى تسجيل تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 2675 حالةً، فيما تماثل للشفاء 384 مريضًا ليبلغ إجمالى حالات التعافى 63.644 حالةً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تسجل 456 إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.