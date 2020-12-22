استقبل الأن..تردد قناة فنون FUNOON TV Channel عبر القمر الصناعي النايل سات 2021

قناة فنون أحد أهم القنوات الفضائية الكويتية، التي تقوم ببث العديد من البرامج والمسلسلات والمسرحيات الكوميدية الممزوجة بين العربية والخليجية على مدار 24 ساعة، زيادة على ذلك فهى قناة مجانية لا تتطلب دفع أي مبالغ مالية اشتركات شهرية أسوة بباقي القنوات الأخرى التي تعمل في مجال الدراما، وفي الآونة الأخيرة زادت نسب البحث عن تردد قناة فنون الجديد FUNOON بسبب تميزها في البرامج والمسلسلات طول اليوم بأقوى جودة.

قناة فنون

أطلقت قناة فنون FUNOON على جميع الأقمار الصناعية في عام 2006 فهي كانت تابعة في وقت الافتتاح للفنان الراحل “عبد الحسين عبد الرضا” وفي الوقت نفسه أصبحت هذه القناة أحد أهم القنوات الفضائية في الكوميدية في الشرق الأوسط.

مسلسلات قناة FUNOON TV

تقدم القناة عدد كبير من المسلسلات الكوميدية وهي:

أولاً مسلسل يوميات بورعد.

ثانياً مسلسل كسر الخواطر.

مسلسل جامعة أي شي.

ثم مسلسل عيال بو سالم.

مسلسل أبو الملايين.

ثم مسلسل بركان ناعم.

مسلسل موزة ولوزة.

ثم مسلسل حبر العيون.

مسلسل خف علينا.

ومسلسل التنديل.

مسلسل العافور.

ثم مسلسل ريحانة.

وأخيراً مسلسل صبايا.

القمر الصناعي نايل سات التردد V 12688 معدل الرمز 30000 تصحيح الخطأ 3/4 إسم القناة على الرسيفر Funoon TV

تردد قناة فنون FUNOONبرامج قناة فنون الكوميدية

علاوة على ذلك قامت القناة بعرض عدد كبير من البرامج ذات الشعبية الكبيرة، وإليكم بعض من هذه البرامج على سبيل السرد لا الحصر:

أولاً برنامج ولا كلمة.

ثانياً برنامج جد ولعب.

ثالثاً برنامج هية خفية.

رابعاً برنامج حيلهم بينهم.

برنامج عيني عينك.

ثم برنامج دقائق فكاهية.

وبرنامج مسابقات رمضان.

ثم برنامج المقالب هوب تاكسي.

وأخيراً برنامج تغطية برنامج مواهب العرب.

أولاً مسرحية تحت الصفر بطولة الفنان طارق العلي وغيره الكثير من النجوم.

ثانياً مسرحية قناص خيطان ويقدمها الفنان عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد مع عدد كبير من النجوم.

خاربة خاربة وقام ببطولة الفنان طارق العلي وعبد الرحمن العقل وكوكبة كبيرة أخرى من الفنانين.

صح لسانك ويقدمها الفنانة زهرة الخرجي ومنى عبد المجيد مع مجموعة أخرى من الفنانين.

حاميها حراميها بطولة الفنان سامح حسين وأيمن زيدان وعدد كبير من النجوم.

مسرحيات قناة فنون