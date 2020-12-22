الملك يفتتح مستشفى حمزة الميداني اليوم .. فيديو

دوت الخليج :- يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الليوم المستشفى الميداني الأكبر في الأردن والمحاذي لمستشفى الأمير حمزة.

وأعلنت البداد للانشاءات الطبية احدى المجموعات التابعة للبداد كابيتال العالمية عن الانتهاء من بناء مستشفى عمان الميداني المحاذي لمستشفى الامير حمزة.

وتم بناء المستشفى بأمر من جلالة الملك وسيسهم في تقديم خدمة نوعية لحالات كورونا وهو بسعة 408 سريرا و 88 سريرا للعناية الحثيثة ICU و 320 سريرا طبيا وتم رفده بالكوادر الطبية والتجهيزات المطلوبة خلال مدة التنفيذ 21 يوما .

ويذكر ان البداد كابيتال قامت ببناء عدد من المستشفيات الميدانية في مختلف المحافظات لحساب القوات المسلحة ووزارة الصحة .