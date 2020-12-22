أونتاريو الكندية تعلن إغلاقا صارما بدءا من 26 ديسمبر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الاثنين، بدء عملية إغلاق تام للمقاطعة بدءا من يوم 26 ديسمبر الجارى، تشمل إغلاق جميع الشركات غير الأساسية تقريبا لمحاولة السيطرة على تفشى فيروس (كوفيد-19).





ويبدأ الإغلاق بعد منتصف الليل يوم 26 ديسمبر ويستمر حتى 23 يناير القادم لجميع المناطق فى جنوب أونتاريو، حسبما أعلنت الحكومة، وتظل الوحدات الصحية فى جنوب أونتاريو مغلقة حتى 9 يناير.

كان من المقرر فى الأصل أن يبدأ الإغلاق فى 24 ديسمبر، لكن مجلس الوزراء قرر تأجيله يومين اليوم الاثنين.

كما قررت المقاطعة إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية الممولة حكوميا فى المقاطعة للتعلم الشخصى حتى 11 يناير على الأقل، ويُسمح لجميع المدارس الممولة من القطاع العام فى مناطق الصحة العامة الشمالية باستئناف التعلم الشخصى فى 11 يناير.

ويمكن للمدارس الابتدائية فى جنوب أونتاريو أيضا استئناف التعلم الشخصى فى 11 يناير، ولكن لن يُسمح لطلاب المدارس الثانوية فى جنوب أونتاريو بالعودة إلى الفصل الدراسى حتى 25 يناير.