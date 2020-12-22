ويبدأ الإغلاق بعد منتصف الليل يوم 26 ديسمبر ويستمر حتى 23 يناير القادم لجميع المناطق فى جنوب أونتاريو، حسبما أعلنت الحكومة، وتظل الوحدات الصحية فى جنوب أونتاريو مغلقة حتى 9 يناير.
كان من المقرر فى الأصل أن يبدأ الإغلاق فى 24 ديسمبر، لكن مجلس الوزراء قرر تأجيله يومين اليوم الاثنين.
كما قررت المقاطعة إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية الممولة حكوميا فى المقاطعة للتعلم الشخصى حتى 11 يناير على الأقل، ويُسمح لجميع المدارس الممولة من القطاع العام فى مناطق الصحة العامة الشمالية باستئناف التعلم الشخصى فى 11 يناير.
ويمكن للمدارس الابتدائية فى جنوب أونتاريو أيضا استئناف التعلم الشخصى فى 11 يناير، ولكن لن يُسمح لطلاب المدارس الثانوية فى جنوب أونتاريو بالعودة إلى الفصل الدراسى حتى 25 يناير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أونتاريو الكندية تعلن إغلاقا صارما بدءا من 26 ديسمبر الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.