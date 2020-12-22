بلجيكا تمدد حظر السفر من المملكة المتحدة لمدة 24 ساعة جديدة

أفادت قناة VRT البلجيكية اليوم الاثنين، نقلا عن السلطات المحلية في بروكسل أن الحكومة مددت حظرها على دخول الأشخاص الذين يسافرون مباشرة من المملكة المتحدة، حيث تم الإبلاغ عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، لمدة 24 ساعة أخرى.

وحظرت بلجيكا السفر من المملكة المتحدة أمس الأحد، بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح إلا للأشخاص الذين لديهم إقامة بلجيكية بدخول البلاد في الفترة من 23 إلى 31 ديسمبر.

وقالت الإذاعة البلجيكية إن السلطات أعلنت أن اعضائها سيضطرون إلى تطبيق الحجر الصحي لمدة سبعة أيام على الوافدين.