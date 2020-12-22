تشل لاونج Chill Lounge المطعم الشهير بجدة

تشل لاونج مطعم ومقهى مميز بجدة، يقدم هذا المكان مجموعة من المأكولات العالمية والشرقية (اللبنانية) المتميزة والتي يشتهر بها أهل لبنان والمطبخ اللبناني الرائع، وفي هذا المقال نتعرف معًا على أوقات العمل بجميع الفروع وتفاصيل المنيو والأسعار وأماكن الفروع.

مواعيد عمل مطعم تشل لاونج

يبدأ العمل في جميع فروع مطعم تشل لاونج من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ٢ صباحًا في جميع أيام الأسبوع ويوجد له فرعين في مدينة جدة، الأول فرع البترجي: حي الزهراء، رقم الهاتف ٠٥٦٥٠٥٠٣١٨، وفي هذا الفرع خيارات المنيو به أقل من اللاونج الموجود بشارع الأمير سلطان، فرع الأمير سلطان: حي السلامة، بجانب مطعم كرو لاونج، رقم الهاتف ٠٥٤٢٦٠٨٠٠٠، أوقات العمل من ٩ صباحًا إلى ٢ صباحًا.

منيو مطعم تشل لاونج

تحتوي قائمة الطعام بمقهى تشل لاونج على الأصناف التالية: شوربات ومقبلات ساخنة، شوربة عدس ب ٣٠ ريال، شوربة كريمة الدجاج ب ٣٥ ريال، شوربة بروكلي ب ٣٨ ريال، شوربة سي فود ب ٤٠ ريال، صحن حلوم ب ٣١ ريال، نقانق، كبدة دجاج، سمبوسك لحم أو جبنة، رقاقات جبنة مع البسطرمة، أصابع الموتزاريلا ب ٣٣ ريال، أجنحة دجاج البفلو ب ٤٢ ريال، بطاطا حارة بالكزبرة ب ٣٠ ريال، كبة مقلية، حمص باللحمة، فتة باذنجان، فتة حمص ب ٤١ ريال، صفيحة شامية ب ٤٤ ريال، فطاير مشكلة، جمبري بالكنافة، ديناميت شرمب ب ٤٩ ريالك، كور باستا بالجبنة، كرنشي بول ب ٣٨ ريال، مقبلات باردة وسلطات، حمص، متبل، شمندر، بابا غنوج، محمرة ب ٢٧ ريال، تريو حمص ب ٣٥ ريال، متبل ب ٢٦ ريال، ورق عنب، سلطة التبولة ب ٣٣ ريال، سلطة فتوش، سلطة سيزر بالدجاج، سلطة، تكس مكس ب ٤١ ريال، سلطة جرجير، سلطة جرجير مع الشمندر ب ٣٨ ريال، سلطة يونانية ب ٤٠ ريال، سلطة ليونز ب ٤٤ ريال.

الأطباق الرئيسية عالمية وشرقية: فليتو دي منزو ب ١٣٨ ريال، ريب آي ستيك ب ١٢٧ ريال، دينامايت ستيك مع الجمبري ب ١٣٩ ريال، بيف ستريجانوف لحم أو دجاج ب ٩٣ ريال، رويال جمبري مشوي، سمك سلمون مشوي ب ١٠٩ ريال، سمك بالأعشاب والليمون ب ٨٩ ريال، كبة لبنية ب ٧١ ريال.

المشاوي والباستا: شيش طاووق، شيش طاووق تشل، كباب خشخاش، كباب لحم، كباب دجاج ب ٨١ ريال، ريش، أوصال لحمة، كباب بالجبن، كفتة بالجبنة ب ٨٧ ريال، عرايس، كبة مشوية ب ٤٦ ريال، كبة عالسيخ مشوية على الفحم ب ٤٩ ريال، صينية لحم بالفرن مع الجبن ب ٦٥ ريال، مشاوي مشكلة ب ٩٢ ريال، مشاوي مشكلة ماكس ب ١٦٨ ريال، بيني آرابياتا ب ٦٤ ريال، بيني بيستو ب ٦٩ ريال، فوتوتشيني ألفريدو بالدجاج، سباجيتي بولونيز ب ٦٥ ريال، تاغلياتيلي جمبري ب ٧٦ ريال.

المشروبات الساخنة والباردة: قهوة أمريكي، أمريكانو، قهوة تركي ب ٢١ ريال، اسبريسو، ميكاتو، شاي ب ١٩ ريال، دبل اسبرسو ب ٢٦ ريال، كابتشينو، كافيه لاتيه، كراميل لاتيه، شاي لاتيه، شوكولاتة ساخنة ب ٢٨ ريال، قهوة فرنسي ب ٢٤ ريال، بيبسي، بيبسي دايت، سفن أب، سفن أب دايت، ميرندا ب ١٣ ريال، بيرة ب ٣٣ ريال، ريد بول ب ٣٥ ريال، مياة معدنية كبيرة ب ٢٠، صغيرة ب ١٢ ريال، مياة غازية صغيرة ب ١٩ ريال، القهوة المثلجة، الميلك شيك، الموهيتو، آيس كراميل ماكياتو، آيس موكا بالشوكولاتة، آيس لاتيه ب ٣٣ ريال، آيس أمريكانو، فرابتشينو، آيس تيه ب ٣٣ ريال، أوريو شيك، فانيليا شيك، فريرو روشيه شيك ب ٤١ ريال، فراولة شيك، الموز شيك، نسكافيه شيك ب ٤١ ريال، مانجو شيك، توت شيك، كابتشينو شيك ب ٤١ ريال، موهيتو فراولة، توت، رمان، كلاسيك موهيتو ب ٤١ ريال، موكتيل: راسبيري بل، بلوبيري بل، موهيتو بل، موهيتو بل بيري ب ٤٤ ريال.