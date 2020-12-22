أسعار مطعم على خفيف آند جريل وفروع المطعم والمنيو

أسعار مطعم على خفيف آند جريل، مطعم على خفيف آند جريل من المطاعم التابعة لكودو، ومتخصصة في تقديم أفضل أنواع المخبوزات الشهية والخفيفة، وليست المخبوزات فقط ولكنه أيضًا متميز في تحضير أفضل الوجبات الفخارية، لذلك له أكثر من 35 فرع في مناطق السعودية المختلفة، يمكن التواصل مع المطعم في أي وقت لطلب الطعام ليصلك على الفور. التواصل مع مطعم على خفيف آند جريل من خلال زيارة الموقع الرسمي لهم http://alkhafeef.com.sa/. أو زيارة الصفحة الرسمية لهم على انستجرام https://www.instagram.com/alkhafeef_ksa/ . أو الاتصال على رقم 920005699. فروع مطعم عالخفيف آند جريل التواصل مع مطعم على خفيف آند جريلفروع مطعم عالخفيف آند جريل بعض فروع مطعم عالخفيف في الرياض جامعة الملك سعود.

طريق المطار في محطة ساسكو.

النسيم الغربي على طريق سعد بن عبد الرحمن بعد أسواق رامز.

المحمدية بشارع التخصصي على طريق الملك عبد الله.

النهضة بشارع عبد الرحمن ناصر.

الملز في معهد الإدارة بشارع الفرزدق.

المونسية على طريق الثمامة.

الملقا في الملقا بلازا على طريق أنس بن مالك.

غرناطة على طريق الدمام الفرعي بأسواق العثيم. منيو مطعم عالخفيف منيو مطعم عالخفيف جزء الوجبات والساندوتشات شاورما لحم ع الخفيف أو وجبة ستيك لحم بسعر 22 ريال، الساندوتش بسعر 17 ريال.

دجاج مارينا بسعر 20 ريال، الساندوتش بسعر 15 ريال.

كفتة بالطحينة، دجاج حار، تشيكن باربكيو سعره 19 ريال، الساندوتش سعره 14 ريال.

وجبة حلومي راب مشوي أو كفتة دجاج مارينا سعره 18 ريال، الساندوتش بسعر 12 ريال.

شيش طاووق راب سعره 16 ريال، الساندوتش بسعر 10 ريال.

فلافل بسعر 15 ريال، الساندوتش بسعر 10 ريال. جزء عالصاج صاج تركي مدخن أو كفتة وجبنة، أو دجاج مدخن بسعر 15 ريال.

صاج قشقوان أو جبنة أو لبن وعسل بسعر 9 ريال.

صاج حلومي بسعر 8 ريال.

صاج لبنة بسعر 7 ريال.

صاج زعتر أو محمر بسعر 6 ريال. جزء المشاوي كفتة غنم مع البطاطس بسعر 23 ريال.

مشاوي منوعة مع بطاطس بسعر 23 ريال.

شيش طاووق مع بطاطس بسعر 20 ريال. جزء البيتزا بيتزا باربكيو بسعر 16 ريال.

بيتزا خضار بسعر 16 ريال.

بيتزا مارجريتا بسعر 16 ريال. X إقرأ أيضاً: لمحبي الحنيذ أفضل مطاعم الحنيذ في السعودية لتجربتها فورًا

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