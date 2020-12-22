غلق مطارات السعودية وتعليق جميع الرحلات لمدة أسبوع قابلة للتجديد

غلق مطارات السعودية، هو قرار جديد قد تم إطلاقه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وهو الخبر الذي تفاجئ به جميع المواطنين و المقيمين في أراضي المملكة، حيث قررت السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية و البحرية وكذلك إغلاق جميع الحدود البرية لمدة أسبوع كامل قابلة للتجديد ظن ويرجع السبب في اتخاذ هذا القرار هو ظهور سلالة جديدة م فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19 ” بعد فتح المجال الجوي و البحري و فتح معابر الحدود أمام جميع المسافرين لمدة وصلت إلي ثلاثة أشهر، بعد أن استمر الغلق إلي فترة وصلت إلي سته اشهر بعد بداية ظهور و انتشار فيروس كورونا المستجد .

غلق مطارات السعودية

وقد قام مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالحديث مع احدي وكالات الأنباء الحكومية في مساء ليل يوم الأحد بالإشارة إلي أن قرار أعاد غلق المطارات جاء بناءً علي التقرير المقدم من قبل وزارة الصحة السعودية والذي يشير إلى زيادة أعداد مصابي كورونا مع انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول العربية و الأجنبية، كما أشار المصدر المسؤول في حديثه قائلاً” علي كل من عاد من احذي الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر بها الوباء اعتباراَ من تاريخ 8 من ديسمبر للعام الحالي 2020 ميلادية، أن يقوم بعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوعين كاملين”، كما يجب علي المواطنين و المواطنات الحرص علي القيام بفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال فترة العزل ، أو في حالة ظهور أي أعراض للبرد وحتي إن كانت أعراض بسيطة، كما تم الإشارة إلي أن تعلي جميع الرحلات الجوية أمام المسافرين ما عدا الحالات الاستثنائية وان المدة التي سيتم فيها الغلق هي أسبوع كامل قابل للتجديد أسبوعاً آخر.

غلق مطارات السعودية و المنافذ البرية و البرية

كما قامت وزارة الداخلية السعودية باتخاذ قرار بشأن المنافذ البرية المنافذ البرية علي أن يتم تعليق السفر من خلالها أيضاً لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ويتم استثناء حركة النقل و البضائع و السلع وسلاسل الإمداد من الدول المجاورة التي لم يظهر بها فيروس كوفيد 19 المتحور وذلك وفقاً لما تقرره وزارة الصحة بالتعاون مه وزارة النقل في السعودية، وتعد المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الثانية التي د قامت باتخاذ قرار الغلق يوم امس الأحد الموافق 20 من ديسمبر 2020 ميلادية، وأوفقت الكويت دخول جميع الرحلات القادمة من بريطانيا، بعد أن أشارت المملكة المتحدة عن الانتشار السريع لفيروس كورونا المتحور ، كما اتخذت العديد من الدول قرار بحظر السفر من و إلي بريطانيا ومنع الرحلات القادمة من الولايات المتحدة.