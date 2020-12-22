منيو مطعم بوبايز لويزيانا تشيكن أشهر مطاعم الدجاج والتواصل مع المطعم

منيو مطعم بوبايز لويزيانا تشيكن والتواصل معه، مطعم بوبايز لويزيانا تشيكن واحد ضمن سلسلة طويل شهيرة بأمريكا في لويزيانا لتقديم الدجاج بخلطة سرية وسحرية رائعة لامثيل لها، حيث تم تأسيسه منذ عام 1984 فلها تاريخ عريق في خدمة العملاء وتقديم الدجاج بأفضل الطرق، وفروع مطعم بوبايز لويزيانا أكثر من 1000 مطعم في مناطق مختلفة من العالم، كما يمكن طلب الطعام ليصلك سريعًا إلى المنزل.

فروع مطعم بوبايز لويزيانا في السعودية

الفروع في الشرقية

حيث أن لهم الكثير من الفروع في الدمام والخبر والإحساء والقطيف في:

الشاطئ مول، الظهران مول، ابن خلدون بلازا، مول الدمام، مول الإحساء، مول الراكه، سنترو الجبيل، كورنيش الخبر، أسواق المزرعة، كورنيش الخبر.

الفروع في الرياض

مول المملكة.

ريال بلازا.

بانوراما مول.

سواري بلازا.

محطة ساسكو.

حياة مول.

دوف بلازا بأم الحمام.

شارع الأمير تركي.

مول الربوه بالعثيم.

النخيل بلازا.

الفروع بالقصيم

العثيم مول، ببريده.

العثيم مول بعنيزه.

قائمة طعام بوبايز

وجبات المشاركة دجاج

تتوافر معها وجبات جانبية وبسكويت وصلصة ثوم وكولا:

وجبة 20 قطعة سعرها 119 ريال سعودي.

وجبة 16 قطعة سعرها 95 ريال سعودي.

وجبة 12 قطعة سعرها 74 ريال سعودي.

وجبة 8 قطع سعرها 67 ريال سعودي.

وجبات الدجاج

أربع قطع بسعر 26 ريال سعودي.

ثلاث قطع بسعر 23 ريال سعودي.

قطعتين بسعر 19 ريال سعودي.

وجبات التندرز

كومبو 3 قطع بسعر 23 ريال سعودي.

كومبو 8 قطع بسعر 41 ريال سعودي.

كومبو 5 قطع بسعر 28 ريال سعودي.

12 قطعة ناجتس بسعر 26 ريال سعودي.

وجبات الكومبو

كاجن ستيكر سعره للساندوتش 24 ريال سعودي للوجبة سعره 32 ريال سعودي.

بيج لورد سعره للساندوتش 21 ريال سعودي للوجبة سعره 28 ريال سعودي.

روبيان سعره للساندوتش 19 ريال سعودي للوجبة سعره 27 ريال سعودي.

دجاج كاجن حار سعره للساندوتش 19 ريال سعودي للوجبة سعره 27 ريال سعودي.

دجاج الكريول سعره للساندوتش 19 ريال سعودي للوجبة سعره 27 ريال سعودي.

راب الروبيان سعره للساندوتش 13 ريال سعودي للوجبة سعره 21 ريال سعودي.

كاجن تشيكن راب سعره للساندوتش 13 ريال سعودي للوجبة سعره 21 ريال سعودي.

التواصل مع مطعم بوبايز لويزيانا

الاتصال على رقم 920005116.