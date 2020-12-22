كيفيه تجديد ملكيه السيارة اون لاين في ابو ظبي ٢٠٢١

لا داعي لزيارة وزارة النقل لتحديث آلية ملكية السيارات Abu Dhabi Online 2021. النظام مقدم من وزارة الداخلية الإماراتية لجميع مواطني دولة الإمارات لتسهيل وتسهيل عملية ملكية السيارات في أبوظبي ، وسنعرض الطريقة الإلكترونية الصحيحة للتحديث طرق امتلاك السيارة وكيفية سداد ثمن التجديد.

انتقل إلى موقع وزارة الداخلية الإماراتيةhttps://www.moi.gov.ae/ar/default.aspx .

اختر الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمات المرور والترخيص.

انقر فوق تحديث خدمة ملكية السيارة.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول. اختر سيارتك المسجلة.

حدد تجديد ملكية مركبة من قائمة خدمة السيارة.

في حالة ظهور أي قيود أو انتهاكات على الشاشة ، يجب دفع مستحقات لإتمام المعاملة.

إذا لم تكن هناك قيود ، فسيتم تحويل رسوم الخدمة مباشرة.

أدخل عنوان الشحن.

الضغط القادم.

انقر فوق “موافق” لإكمال عملية دفع الغرامة.

أدخل البيانات المطلوبة للدفع.

انقر فوق دفع.

تقييم الخدمة.

عند الانتهاء ، سيتم عرض رقم إيصال الدفع والملكية الإلكترونية الجديدة.

خطواط تجديد ملكية السيارةالمستندات المطلوبة لتجديد ملكية السيارة في أبوظبي

مع إطلاق الخدمة الإلكترونية لوزارة الداخلية الإماراتية ، لا تتطلب عملية التجديد أي متطلبات أو مستندات ، بل تحتاج فقط لإظهار جنسية المواطن أو مكان إقامة المقيم ، ويجب عرض المستندات القديمة المتعلقة بالبطاقة لاستبدالها والحصول على بطاقة جديدة ، وتفاصيل شهادة إتمام فحص السيارة تحتوي على كافة المحتويات.

رسوم تجديد ملكية السيارة ابوظبي ٢٠٢١

تسمح وزارة الداخلية الإماراتية بالتحديثات الإلكترونية لملكية السيارة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ، كما توفر آلية دفع عبر الإنترنت لتسهيل عملية الدفع للجميع. تبلغ تكلفة تجديد ملكية السيارة في أبو ظبي 350 درهماً ، وفي إمارة دبي 450 درهماً ، والتكلفة 15 درهماً لإكمال الفحص الكامل للسيارة ، وقيمتها 120 درهماً ، ويمكن تمريرها عبر بطاقة فيزا. أو ماستر كارد أو الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان الأخرى للدفع إلكترونيًا.

رسوم التجديد الشخصي للمركبة الخفيفة 240 درهم.

تبلغ رسوم التجديد للشاحنات الخفيفة الخاصة 1،090 درهم.

رسوم التجديد للمركبات الخفيفة (النقل) 790 درهم.

رسم التجديد العام للشاحنات الخفيفة هو 1،090 درهم.

تكلفة استبدال شاحنة ثقيلة خاصة 1490 درهم.

رسوم التجديد العامة للشاحنات الثقيلة 1490 درهم.

رسوم التجديد العامة للشاحنات الثقيلة 1490 درهم.

– تكلفة استبدال معدات الآلات الخفيفة العادية 1490 درهم.

تكلفة استبدال الآلات والمعدات الخفيفة الخاصة 1090 درهم إماراتي.

– كلفة استبدال الآليات والمعدات الثقيلة الخاصة 1490 درهم.

رسوم تجديد المعدات والآليات الثقيلة العامة 1490 درهم رسوم تجديد الدراجة 140 درهم.

غرامه عدم تجديد الملكية

ينص “قانون المرور” في أبو ظبي على أنه يجب على أصحاب العمل تجديد ملكية السيارة في غضون 30 يومًا (كحد أقصى) من تاريخ انتهاء الترخيص لضمان عدم تحملهم المسؤولية القانونية وعدم فرض غرامات على مالك السيارة. وكان المالك يساوي 500 درهم واحتجزت السيارة لمدة أسبوع.

انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية أطلقت وزارة الداخلية مبادرة حسم الخطوة لإسعاد المواطنين حتى يتمكنوا من تجديد ملكية السيارة ودفع المخالفات الموقعة عليها ، وعليهم إجراء فحص شامل للسيارة لضمان الاستلام. بالنسبة للشهادة الكاملة ، تعتمد قيمة غرامة التأخير على وقت التأخير ونوع السيارة كالآتي:

في حالة تأخر تجديد ملكية مركبة خفيفة ، سيتم فرض غرامة قدرها 25 درهمًا عن كل شهر تأخير.

إذا تأخر تحديث المركبات الثقيلة ، فسيتم فرض غرامة قدرها 50 درهمًا.

إذا تم تأجيل تجديد ملكية دراجة نارية ، فستكون الغرامة حوالي 12 درهمًا.

إدارة رخصة المركبة والسائق: العنوان: مقابل السفارة التايلاندية – شارع المرور – 1 منطقة – أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة. هاتف: +971800 3333.

إدارة المرور والدوريات – شرطة أبوظبي: العنوان: المرور ، الزعفرانة ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: +971800 3333.

مركز خدمة العملاء المرور في أبوظبي: العنوان: المنطقة 1 – أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة هاتف: +971 2512 7580

أماكن تجديد الملكيةالخط الساخن لإستعلامات مرور أبوظبي

قدمت دائرة مرور أبوظبي العديد من الخدمات التي توفر على الناس الوقت والجهد ، مثل رقم معلومات المرور المباشر لأبوظبي ، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويمكّنهم من طلب معلومات متنوعة من خلال خدمات المساعدة التكنولوجية. وبالتالي ، فإن رقم معلومات المرور في أبو ظبي هو 800333. هذه هي التفاصيل الكاملة حول تجديد السيارة Abu Dhabi Online 2021 ، الطريقة التي تدفع بها وزارة الداخلية في أبو ظبي الرسوم والأماكن لتجديد ملكية المركبات.

وفي النهايه نرجوا ان نكون افدناكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.