بريطانيا تعلن تلقيح نصف مليون مواطن ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تلقي أكثر من نصف مليون بريطاني، للقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال "جونسون" وفق ما نقلته رويترز: "يمكنني اليوم أن أعلن أن نصف مليون مواطن في المملكة قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا".
وكانت بريطانيا أول دولة في العالم تعتمد استخدام لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مطلع الشهر الجاري.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستعمل على تتبع سلالة كورونا الجديدة.
وبشأن إغلاق البلاد للحدود وتعليق الرحلات مع بريطانيا، قال جونسون: "نتفهم قلق جيراننا بشأن السلالة الجديدة من كورونا، ونحن نعمل على وقف انتشارها"، مؤكدا أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتقل بسرعة شديدة من أمة إلى أخرى.
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