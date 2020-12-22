المغرب يعلن موعد إطلاق حملة التلقيح ضد كورونا

أعربت السلطات المغربية، عن آمالها في إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري 2020.

وتستهدف هذه الحملة في البداية أكثر 20 مليون شخص، في خلال 3 أشهر، وذلك وفق ما صرح وزير الصحة "خالد آيت الطالب" إلى وكالة "فرانس برس".

وقررت الحكومة المغربية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، وفرض حظر التجول ليلا بدءا، من بعد غد الأربعاء من الساعة التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا ولمدة 3 أسابيع .

جاء ذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19 ).

كما قررت الحكومة منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ فضلا عن الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.