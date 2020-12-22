نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على السلاله الجديدة لكورونا الذي افزعت العالم من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة ، أصبح علماء الأوبئة قلقين بشكل متزايد من قيام العديد من الدول بتعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة يوم الأحد. إذن ما مقدار ما نعرفه عن سلالة فيروس كورونا الجديد حتى الآن. أدى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة أكثر عدوى من غيرها إلى تفاقم انتباه علماء الأوبئة وتسبب في سحب العديد من الدول رحلاتها من الأراضي البريطانية يوم الأحد.

معلومات عن السلالة الجديدة

أدى ظهور نوع جديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة ، وهو أكثر عدوى من الفيروسات الأخرى ، إلى زيادة اهتمام علماء الأوبئة وتسبب في قيام العديد من الدول بسحب الرحلات الجوية من الأراضي البريطانية يوم الأحد.وقال إن السلالة قد تظهر في لندن أو كنت (جنوب شرق) في منتصف سبتمبر. قال كريس ويتي ، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، في بيان: “تعتقد المجموعة الاستشارية بشأن التهديدات الجديدة والناشئة لفيروس الجهاز التنفسي الآن أن هذه السلالة الجديدة قد تنتشر بشكل أسرع”. قال البروفيسور بول هانتر ، أستاذ الطب بجامعة شرق إنجلترا ، على موقع Science Media Center على الإنترنت ، إن وجهة النظر هذه تستند إلى “الزيادة السريعة الأخيرة في عدد الحالات المصابة والمستشفيات في لندن والجنوب الشرقي زيادة نتيجة الملاحظة.وكان يشير إلى معلومات قدمتها السلطات الصحية ، وقال: “يبدو أن سبب الزيادة هو الضغط الجديد”. ومع ذلك ، قال كريس ويتي: “في الوقت الحالي ، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه السلالة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات أو تؤثر على اللقاحات والعلاجات ، لكن الجهود تبذل لتأكيد ذلك”.

فزع علماء الاوبئه

أخبر البروفيسور بيتر أوبنشو ، خبير الجهاز المناعي في إمبريال كوليدج لندن ، موقع Science Media Center على الإنترنت أن المعلومات حول هذه السلالة الجديدة مزعجة للغاية ، خاصةً لأن “معدل انتقالها يبدو أنه زاد بنسبة 40٪ إلى 70٪”. وأضاف البروفيسور جون إدموندز من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: “هذه أخبار سيئة للغاية. يبدو أن هذه السلالة معدية أكثر من السلالة السابقة.” صرح عالم الوراثة الفرنسي أكسل كان على صفحته على Facebook أنه حتى الآن ، “تم العثور على 300000 سلالة من Cove-2 في العالم”.السلالة الجديدة لها طفرة تسمى “N501Y” في بروتين فيروس كورونا يسمى “حاد” موجود على سطحه ، ويمكن لهذا المتحور الالتصاق بالخلايا البشرية واختراقها. وقال الدكتور جوليان تانج من جامعة ليستر: “هذه السلالة انتشرت خارج المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام ، في أستراليا من يونيو إلى يوليو ، والولايات المتحدة في يوليو والبرازيل في أبريل”. قال البروفيسور جوليان هيسكوكس من جامعة ليفربول: “لقد تحور فيروس كورونا ، لذا فليس من المستغرب ظهور سلالة جديدة من سارس كوف -2. أهم شيء هو معرفة ما إذا كانت السلالة لديها وسيؤثر على صحة الإنسان والتشخيص وخصائص اللقاحات “.

تعليق الرحلات الجوية

دفع انتشار هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا السلطات البريطانية إلى إغلاق لندن وأجزاء من إنجلترا (16 مليون شخص). قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الأحد: “للأسف ، الفيروس الجديد خرج عن السيطرة. يجب أن نتحكم في الوضع. الطريقة الوحيدة هي الحد من التفاعل الاجتماعي. من المهم للغاية الحفاظ على هذه السيطرة قبل توزيع اللقاح. صعب.” بعد أن علقت هولندا جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة يوم الأحد ، حذت ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا والكويت وأيرلندا حذوها.