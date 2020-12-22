تردد قناة مدرستنا التعليمية 2020 على نايل سات.. وهنا مواعيد عرض البرامج الجديدة

انطلق تردد قناة مدرستنا التعليمية 2020 عبر القمر الصناعي نايل سات وكذلك على العرب سات خلال بداية العام الدراسي الجديد بناءً على تعليمات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي أعلن بصفة رسمية عن إطلاق عدة منصات للتعلم عن بعد خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى يتمكن الطلاب والطالبات من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك المنصات والتي تهدف لمساعدة المدارس في توصيل المعلومات إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وكذلك في مرحلة الثانوية العامة بمختلف فروعها.

تردد قناة مدرستنا التعليمية 2020

حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير العديد من الترددات المميزة لقناة مدرستنا التعليمية عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات وعرب سات خلال هذه الفترة، وذلك مع اقترب دخول فترة امتحانات منتصف العام بالنسبة للطلاب في الفصل الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجانب طلاب المرحلة الإعدادية.

وقد جاءت أحدث ترددات قناة مدرستنا التعليمية عبر القمر الصناعي نايل سات 2020 على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

جدول البرامج المعروضة عبر تردد قناة مدرستنا 2020

كشفت قناة مدرستنا عن جدول البرامج المعروضة عبر شاشات القناة خلال الشهر الجاري، مؤكدة بأن البرامج ستكون عبارة عن دروس مخصصة لطلاب المرحلة الابتدائية وخصوصًا الصف الرابع والخامس والسادس، وهذا بجانب عرض مجموعة من البرامج الموجهة إلى طلاب المرحلة الإعدادية.

وقد جاءت مواعيد عرض برامج قناة مدرستنا 2020 على هذا النحو التالي: