أحدث عروض عبد الله العثيم و تنزيل حتى 50% على السلع الغذائية الطازجة والمعلبة

عروض العثيم في السعودية، متجر سوبر ماركت العثيم من المتاجر التي توجد في المقدمة فعند البحث عن أي اسم متجر جيد في المملكة العربية السعودية فيذكر اسم عبد الله العثيم، نظراً لأنه من أحد المتاجر الذي يقوم بتقديم عروضاً تصل إلى 50%، ولذلك فنحن سنذكر لكم في الآتي أبرز العروض المقدمة من العثيم. عروض العثيم على المنتجات المختلفة عروض العثيم بلغ سعر الليحمي صدور رومي إلى 27.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال.

عروض العثيم الاسبوعية سمك فيليه باسا بلغ سعره 26.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 45.95 ريال.

عروض اسواق العثيم كونفدنسي دجاج برازيلي بلغ سعره 30.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 53.85 ريال.

عروض العثيم اليوم الاثنين شير صابون سائل ليمون بلغ سعره 45.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 55.95 ريال. عروض العثيم الاسبوعية العثيم العروض الترويجية برسل اتوماتيك بلغ سعره 199.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 226.95 ريال.

تخفيضات العثيم فيريرو روشيه بلغ سعره 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 91.95 ريال.

عرض العثيم بلغ سعر فكيتو إلى 23.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم سعر هالي كريمر 300 جرام بلغ 20.95 ريال. عروض اسواق العثيم عروض العثيم الاسبوعيه سعر هالي كاكاو 124 جرام بلغ 10.50 ريال.

عروض الاثنين العثيم سفوري مشروب شكولاتة 300 رجام بلغ 1.65 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم اليوم سعر هالي جبنة بلغ 25.50 ريال سعودي.

العثيم عروض اليوم هالي أرز بسمتي هندي بلغ 17.95 ريال سعودي. عروض العثيم الطازج اليوم اخر عروض العثيم هالي زيت صافي بلغ 20.50 ريال سعودي.

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عرض العثيم اليوم هالي صلصة طماطم بلغ سعرها 5.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم بلغ سعر فيكتو أرز فاخر الكيلو “7.95 ريال سعودي”، 5 كيلو “39.95 ريال سعودي”. عروض اسواق العثيم اليوم سوبر ماركت العثيم و سعر هالي بن سادة فاتح\وسط بلغ 11.50 ريال سعودي.

عروضات العثيم بلغ سعر هالي بن مجوج فاتح\ وسط\ غامق إلى 16.50 ريال سعودي.

عبد الله العثيم و سعر هالي جبنة قريش بلغ 33.95 ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات المختلفةعروض العثيم الاسبوعيةعروض اسواق العثيمعروض العثيم الطازج اليومعروض اسواق العثيم اليوم

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