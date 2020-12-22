الكرتون نتورك CN Arabia هي من أشهر قنوات الأطفال الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، ويعد تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic هو من أكثر الترددات التي يبحث عنها الأهالي إرضاءًا لأطفالهم، ولا تقتصر الفئات التي تشاهد القناة على الأطفال فقط، بل نجد كذلك شريحة كبيرة من الشباب والمراهقين يستمتعون بمشاهدة ما تعرضه من مسلسلات كرتونية وبرامج شيقة، ونظرًا للتحديثات الجديدة طرأ تغيّر على تردد القناة، لذا نعرض لكم اليوم أحدث تردد لها من موقع كرتون نتورك.

تردد كرتون نتورك بالعربية 2021 الجديد في السعودية وكيفية ضبط جهاز الإستقبال

كرتون نتورك بالعربية تبث محتواها لجمهور السعودية والوطن العربي أجمع بالمجان، فهي من قنوات الأطفال المفتوحة التي لا تحتاج إلى دفع إشتراك، فقط كل ما عليك هو ضبط جهاز الإستقبال الخاص بك على تردد القناة لتتلقى الإشارة وتستمتع مع أطفالك بمشاهدة ما تقدمه من محتوى مميز، حيث تقدم القناة الكثير من حلقات المسلسلات الكرتونية الشهيرة عالميًا ذات المحتوى الأجنبي، والذي تقوم بعرضة باللغة العربية خصيصًا لجمهورها في العالم العربي، كما أصدرت القناة عدد من الألعاب الخاصة بشخصيات الكرتون الشهيرة لديها، وقد نالت تلك الألعاب إعجاب الكثير من الأطفال.

تردد قناة كارتون نتورك في السعودية

كرتون نتورك قامت من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت بشرح طريقة ضبط تردد قناتها؛ تيسيرًا على المشاهدين، وقد شمل الشرح ذكر تردد القناة في السعودية والوطن العربي لكلا القمرين النايل سات والعرب سات، والترددات كالتالي:

القمر نايل سات عرب سات (بدر 6) التردد MHz 12226 MHz 11747 معدل التصحيح 5/6 3/4

وكما هو موضح في الجدول، نجد أن الإختلاف بين ضبط ترددات القمرين النايل سات والعرب سات في التردد ومعدل التصحيح فقط، وهذا لأن معدل الرمز والإستقطاب ثابتان لكلا القمرين، فمعدل الرمز هو 27500 والإستقطاب أفقي.

كيفية ضبط القناة على جهاز الإستقبال

يمكن البحث عن القناة بشكل أوتوماتيكي من خلال فعل التالي:

الدخول إلى قائمة الضبط في جهاز الإستقبال. تشغيل خاصية البحث الإوتوماتيكي عن القنوات. الإنتظار حتى إنتهاء البحث، وحينها يمكنك العثور على قناة كارتون نتورك بالعربية فور إلتقاط الجهاز لإشارتها. الإحتفاظ بالقناة في قائمة القنوات المفضلة، ليسهل مشاهدتها وقتما شئت. في حالة عدم إلتقاط الجهاز لإشارة القناة من خلال البحث الأوتوماتيكي، يمكن إستخدام البحث اليدوي وإدخال الإعدادت يدويًا وتشغيل البحث.

كرتون نتورك بالعربية هي قناة الأطفال الشهيرة على مستوى الوطن العربي، وقد قدمنا لكم التردد الرسمي الخاص بها وفقًا لأحدث تعديل صدر من القناة، وهذا جاء منا إستكمالًا لقائمة ترددات قنوات السعودية وسائر البلاد العربية التي يقدمها لكم موقعنا، فنرجو لأطفالكم مشاهدة ممتعة لكافة ما تقدمه قناة كرتون نتورك.