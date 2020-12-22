الغد: وفد من مشايخ وأعيان جنوب ليبيا يصل إلى مصر

كشفت فضائية الغد، اليوم الثلاثاء، وصول وفد يضم 75 شخصية من شيوخ وأعيان جنوب ليبيا إلى مصر.

وقالت الفضائية إن هذا الوفد جاء بغرض الاجتماع مع مسئولين مصريين لدفع العملية السياسية في داخل ليبيا إلى الأمام.

ومن ناحية أخرى، سلطت وسائل إعلام ليبية، الضوء على حالة القلق التي تسود الشارع الليبي في العاصمة طرابلس، والعديد من المدن الليبية، بعد فترة من الاستقرار شهدتها ليبيا؛ عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق.

وكشفت تقارير لوسائل إعلام ليبية متفرقة، منها وكالة الأنباء الليبية، وصحيفة "الساعة 24" عن عودة محمد بلعم المثير للجدل إلى الساحة مجددًا بقرار تكليف من حاتم حسين زايد الكاديكي، رئيس اللجنة الدائمة للشئون الإنسانية بقوات الوفاق.

وأبرزت التقارير تاريخ محمد إبراهيم سليمان بلعم رغم صغر سنة 29 عامًا وهو من سكان منطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي.

وسبق لبلعم أن شارك في معركة "أدخلوا عليهم الباب" التي قامت بها عناصر الوفاق وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، كما شارك في معارك بنينا ضد القوات المسلحة الليبية.

في 3 أغسطس من عام 2014 تم العثور على هاتف محمد بلعم ملقى في إحد المواقع التابعة لمجلس الشورى ومن خلاله تم العثور على محادثات مع عناصرهم المتواجدة في بنغازي لرصد واغتيال رجال الجيش والشرطة داخل المدينة.