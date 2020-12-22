الكشف عن الدولة المتهمة باختراق حسابات وزارة الخزانة الأمريكية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض عشرات الحسابات في البريد الخاص بموظفي وزارة الخزانة الأمريكية.
واتهمت وسائل الإعلام الأمريكية، روسيا، بالوقوف وراء عملية القرصنة التي استهدفت موظفي وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشين إن اختراق "سولارويندز" الذي استهدف وزارة الخزانة قد أثر على أنظمة الوكالة غير المصنفة، لكن يبدو أنه لم يؤثر على أنظمتنا السرية في الوزارة.
وأضاف منوتشين في حديث لشبكة سي إن بي سي: "في هذه المرحلة لا نرى أي اختراق لأنظمتنا السرية، وقد تم الوصول إلى أنظمتنا غير السرية"
وتابع وزير الخزانة الامريكية قائلا "أؤكد لكم أننا فوق كل هذا"، في إشارة إلى الخرق.
وبدورها نفت روسيا بشدة تورطها، وأشار الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي الرئيسي إلى أن المزاعم الجديدة ضد الكرملين، كما هو معتاد مع اتهامات الجملة الشهيرة "روسيا فعلت ذلك"، لا أساس لها من الصحة.
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