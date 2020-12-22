السعودية تنفى تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الوزارة على موقع "تويتر": "لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور فى المملكة، ولم يتم رصده حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجينى للفيروس".

وأضافت: "ندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأى استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".