السعودية تنفى تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

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جدة - نرمين السيد - وقال الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الوزارة على موقع "تويتر": "لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور فى المملكة، ولم يتم رصده حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجينى للفيروس".
وأضافت: "ندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأى استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".
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