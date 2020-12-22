الصحة العالمية : سلالة كورونا الجديدة لن تؤثر على فاعلية اللقاحات

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سكاى نيوز"عربية"، توقع الخبراء ألا تؤثر السلاسة الجديدة للفيروس على فاعلية اللقاحات المطورة لمواجهة مرض كوفيد 19، مشيرين إلى أن تحورات كورونا حتى الآن أبطأ كثيرًا من الإنفلونزا.
وكشفت منظمة الصحة العالمية أنها من المتوقع أن تحصل قريبًا على مزيد من التفاصيل عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
جدير بالذكر، أن الصحة العالمية أكدت أمس الإثنين، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد ليست خارج السيطرة، مشيرة إلى أن ظهور سلالة متحورة يعد جزءًا طبيعيًّا من تطور الجائحة.
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