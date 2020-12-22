سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم

أصدر الأمين العام للشرطة الدولية "الانتربول"، يورجن ستوك، تحذيرا إلى دول العالم، بسبب إمكانية تعرض مخازن لقاح كورونا في الدول، لعملية سطو، وسرقة.
وقال المسئول في شرطة الانتربول الدولي، إنه يتوقع ازدياد جرائم السرقة وعمليات الاقتحام والهجمات على مخازن لقاح كورونا، مع تسليم اللقاحات إلى دول العالم.
وأضاف أنه: "يجب على السلطات الصحية الأوروبية إصدار قرارها بشأن الترخيص لأول لقاح ضد فيروس كورونا".
وتابع ستوك: "تحاول جماعات إجرامية التسلل إلى سلاسل التوريد أو تعطيلها، مثل الإعلان عن لقاحات مزيفة وإدارتها وبيعها".
ومن ناحية أخرى، ذكرت دراسة جديدة، اليوم الثلاثاء، أن خُمس سكان كوكب الأرض، لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى عام 2022.
وقالت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "بي إم جي" إن خمس سكان العالم ربما لن يحصلوا على اللقاح حتى عام 2022، حتى إذا بلغ التصنيع 13 مصنعا، يعملون بالقدرة الإستعابية القصوى للإنتاج.
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